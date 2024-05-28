مختصو تغذية: فائض الوجبات لا يمكن إطعامه لآخرين.. ووجبات المستشفيات في النفايات

أكدت الجوهرة الحميد، الباحثة في الهدر الغذائي والمنسقة الإعلامية بجمعية خيرات لحفظ النعمة، أن هدر الغذاء يُعدُّ مشكلة عالمية، تؤرق الحكومات الباحثة عن حلول ناجعة للتصدي لها، ولاسيما أن لها انعكاسات سلبية اقتصاديًّا، وبيئيًّا، وإنسانيًّا.. والفنادق لا تخلو من فائض طعام، وكذلك المطاعم، وفي البيوت والمناسبات، والمستشفيات أيضًا ليست بمنأى عن هذا الهدر من خلال الوجبات الغذائية التي تُقدَّم للمرضى ومرافقيهم.