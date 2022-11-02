قيادات الإعلام السعودي والتركي يناقشون بالرياض أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين

التقى رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية الإعلامية الدكتور خالد الغامدي، اليوم، مساعد رئيس إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية جاغاتاي أوزدمير، ومستشار رئيس دائرة الاتصال التركية كلييج بوغرا كانات، ورئيس دائرة الدبلوماسية العامة بإدارة الاتصال التركية أوغوز غونر وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.