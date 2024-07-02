عبداللطيف جميل للسيارات تطلق لاند كروزر برادو الجديدة كليًا في السعودية بتصميم ومزايا "تقلب الموازين"

ومع وضع السلامة كأولوية قصوى، تقدم لاند كروزر برادو مجموعة رائعة من الميزات المتقدمة لتوفير راحة البال للسائقين والركاب على حد سواء. ابتداء من أحدث إصدار من نظام استشعار السلامة من تويوتا (TSS3) والقادر على تخفيف المخاطر المحتملة وتعزيز السلامة العامة، إلى جانب المستشعرات الأمامية والخلفية، التي تعمل مع كاميرا الرؤية المحيطة 360 درجة لمنح السائقين وعيًا شاملًا بمحيطهم وضمان المناورة الواثقة في جميع الأوقات. كما يعزز نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) السلامة من خلال تنبيه السائقين إلى النقاط العمياء المحتملة أو اقتراب السيارات عند الرجوع إلى الخلف. وتكتمل هذه الميزات بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية الموضوعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المقصورة، مما يوفر للركاب حماية لا مثيل لها في حالة حدوث تصادم.