انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. مدارس جازان تستقبل 389 ألف طالب وطالبة

استقبلت أكثر من 2600 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، ما يزيد على 389 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1446هـ، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، بحضور مديري ومديرات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالمنطقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن 389.265 طالبًا وطالبة انتظموا في 2.601 مدرسة، بالتزامن مع اعتماد الإدارة لمواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظات؛ حيث يبدأ الاصطفاف عند الساعة الـ07:00 صباحًا وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ07:15 صباحًا.
وأكد "عقدي" أهمية الانضباط المدرسي مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وأهمية دور الأسرة كشريك أساسي مع المدرسة في نجاح سير العملية التعليمية.