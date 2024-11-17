انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. مدارس جازان تستقبل 389 ألف طالب وطالبة

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن 389.265 طالبًا وطالبة انتظموا في 2.601 مدرسة، بالتزامن مع اعتماد الإدارة لمواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظات؛ حيث يبدأ الاصطفاف عند الساعة الـ07:00 صباحًا وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ07:15 صباحًا.