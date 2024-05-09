كيف تجدد مظهر الخشب القديم بنفسك مع الدهان الآمن وود إليجانس

1-تغطية الأرض بالنايلون للمحافظة على نظافة المكان من الاتساخ، صنفرة السطح وتنعيمه بورق الصنفرة رقم 400، ثم تنظيف السطح من غبار الصنفرة بقطعة قماش، في حال كان هناك بعض المشاكل في الخشب يفضل معالجتها بمعجون الجزيرة "وود فيلر" حتى يعطي مظهر نهائي متناسق.