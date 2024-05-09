كيف تجدد مظهر الخشب القديم بنفسك مع الدهان الآمن وود إليجانس

تعتبر الدهانات الخشبية من أهم عناصر التصميم الداخلي والديكوري، لتحقيق مظهر أنيق وطبيعي للأثاث والأسطح الخشبية، حيث يلعب دهان الأخشاب دوراً حاسماً من بين تلك الدهانات، ويتميز منتج "دهانات الجزيرة" دهان وود إليجانس المائي كونه خياراً صحياً وآمناً، من المركبات العضوية المتطايرة وملوثات الهواء الخطرة الذي يجعله ذو رائحة منخفضة، ولمقاومته العالية للماء.
خطوات تجديد أثاثك القديم مع "الجزيرة وود إليجانس":
1-تغطية الأرض بالنايلون للمحافظة على نظافة المكان من الاتساخ، صنفرة السطح وتنعيمه بورق الصنفرة رقم 400، ثم تنظيف السطح من غبار الصنفرة بقطعة قماش، في حال كان هناك بعض المشاكل في الخشب يفضل معالجتها بمعجون الجزيرة "وود فيلر" حتى يعطي مظهر نهائي متناسق.
2-اختيار أحد ألوان "الجزيرة وود إليجانس ستاين" المناسبة لك، ثم قم بتحريك العبوة قليلاً قبل الاستخدام، ثم تطبيق طبقة من الدهان على الخشب باستخدام قطعة قماش، ثم انتظار الدهان حتى يجف لمدة تصل إلى 1 ساعة عند درجة حرارة 25°.
3- تجهيز "الجزيرة وود إليجانس سيلر" بتخفيفه بالماء العذب ثم تطبيق طبقة أولى على السطح باستخدام الفرشاة، ثم انتظار الدهان حتى يجف لمدة تصل إلى 2 ساعة عند درجة حرارة 25°.
4- صنفرة السطح وتنعيمه بورق الصنفرة رقم 400، ثم قم بتنظيف السطح من غبار الصنفرة بقطعة قماش، طلاء طبقة ثانية من دهان "الجزيرة وود إليجانس سيلر" باستخدام الفرشاة، انتظار الدهان حتى يجف لمدة تصل إلى 2 ساعة عند درجة حرارة 25°.
5- صنفرة السطح وتنعيمه بورق الصنفرة رقم 400، تجهيز "الجزيرة وود إليجانس لكر" بتخفيفه بالماء العذب ثم تطبيق طبقة أولى على السطح باستخدام الفرشاة بعد جفاف طبقات الأساس لإضافة لمسة لامعة للخشب، انتظار الدهان حتى يجف لمدة تصل إلى 2 ساعة عند درجة حرارة 25°.
6-تطبيق وجه أخير من "الجزيرة وود إليجانس لكر" على السطح باستخدام الفرشاة، انتظار الدهان حتى يجف لمدة تصل إلى 2 ساعة عند درجة حرارة 25°، ثم يصبح جاهزاً للاستخدام.
دهان الأخشاب وود إليجانس المائي يُعتبر حلاً مثالياً للحفاظ على جمال وجودة الأثاث والأسطح الخشبية، مع توفير صحي وآمن مع رائحة منخفضة، لذلك يجسد هذا الدهان
التوازن المثالي بين الوظيفية والجمالية لتحقيق بيئة داخلية آمنة وجذابة للأفراد والعائلة.
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