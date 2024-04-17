"التواصل الحكومي" يوعي بخطورة استغلال الأطفال لأغراض التسويق

وأوضح أنّ حظر استغلال الأطفال بتلك الطريقة لما تتضمّنه من: تأثير سلبي على مراحل تكوينهم العمري، ودخولهم في حالة توتر وقلق تتنافى مع أعمارهم، إضافة إلى تعرُّضهم للتنمر بين أقرانهم.