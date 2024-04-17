"التواصل الحكومي" يوعي بخطورة استغلال الأطفال لأغراض التسويق

قال مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك: إنه وفقًا للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل بالمملكة، يحظر استغلال الأطفال لأغراض التسويق التجاري والإعلاني.
ونشر المركز "إنفوجرافيك" لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه في منصة "إكس"، تحت عنوان "محميون من الاستغلال والأذى".
وأوضح أنّ حظر استغلال الأطفال بتلك الطريقة لما تتضمّنه من: تأثير سلبي على مراحل تكوينهم العمري، ودخولهم في حالة توتر وقلق تتنافى مع أعمارهم، إضافة إلى تعرُّضهم للتنمر بين أقرانهم.
ولفت إلى تشديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استخدام الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية، واستغلالهم لأغراض تجارية تخالف نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.
وحدد للبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن الاتصال بـ"19911".