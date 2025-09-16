شركة "مصدر" تطلق خدمة "حاسبة التقاعد" في مؤتمر Money 2020

أعلنت شركة مصدر للمنتجات الرقمية عن إطلاق خدمة حاسبة التقاعد، خلال مشاركتها في مؤتمر Money 2020 Middle East المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ملهم، لمدة 3 أيام بدءًا من 15 إلى 17 سبتمبر 2025.
تتيح حاسبة التقاعد للبنوك وجهات التمويل أتمتة حساب معلومات تقاعد الموظفين الذين يقترب موعد تقاعدهم خلال فترة التمويل، مما يسهم في تحسين تقييم المخاطر، وتصميم منتجات مالية مخصصة، وتوسيع الوصول الشامل للتمويل إلى جميع فئات العملاء.
تعتمد حاسبة التقاعد على بيانات دقيقة وموثوقة، متوافقة مع اللائحة الجديدة للتأمينات الاجتماعية، لتوفير معلومات متكاملة مثل تاريخ التقاعد ونوعه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
يأتي هذا الإطلاق للخدمة في إطار سعي شركة مصدر إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين البنوك وجهات التمويل من اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تدعم حلول الإقراض والتمويل، وتوفير أدوات رقمية مبتكرة تجعل تجربة العميل أكثر سلاسة.
يُذكر أن بنك STC أول البنوك الرقمية المستفيدة من خدمة حاسبة التقاعد، بعد توقيعه اتفاقية مع شركة مصدر على هامش المؤتمر.
رابط الموقع: https://www.masdr.sa/
@masdr_co