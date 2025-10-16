14 عالماً من جامعة الفيصل ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

وشهدت قائمة هذا العام إدراج أسماء لامعة من جامعة الفيصل تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في مجالات علمية متعددة. فقد تم تصنيف عدد من أعضاء هيئة التدريس في فئة الأثر السنوي لعام 2024 وهم: رمضان دميربوغا، محمد زوروب، أحمد أبو زيد، رضا جلابي، ثريا قمري سعيد، ماثيوس غوسن، سحر تسليم، إدريس الشرايعة، راجا تشينابان، أحمد العلامر، أندرو تيمينغ، وجيسون بوتس.