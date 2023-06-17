"البحيري": استراتيجية جامعة خالد تتواءم مع "تطوير عسير" "قمم وشيم"

وأيضًا لمنافسة نظيراتها من الجامعات الدولية في العالم، من خلال بناء شراكات عدة، مع مجموعة من الجامعات الدولية في عدد من المشروعات القائمة في منطقة عسير كإنتاج العسل، ومكافحة حرائق الغابات، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب عدد من المنتجات التي سيكون لها أثر ملموس على صحة الإنسان، وتنمية المجتمع، ورفع جودة الحياة، ما يجعلها تنافس نحو العالمية.