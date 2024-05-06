"البار" يكشف عن تنفيذ 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار

وقال "البار": نستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة ما بين 10 إلى 20%، والبرنامج تكاملي ضمن عدة مبادرات واليوم نتحدث عن مساهمات في زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتوطين التقنية ونقل المعرفة.