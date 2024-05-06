"البار" يكشف عن تنفيذ 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار

أوضح المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب م. أيمن البار أنه تم تنفيذ 1530 ساعة طيران خاصة بعمليات الاستمطار، و110 ساعات طيران أبحاث خاصة بالمجال البحثي لتقييم الأداء والفعالية، وما يتجاوز 4 مليارات متر مكعب حصيلة الأمطار في المناطق المستهدفة.
وقال "البار": نستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة ما بين 10 إلى 20%، والبرنامج تكاملي ضمن عدة مبادرات واليوم نتحدث عن مساهمات في زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتوطين التقنية ونقل المعرفة.
وأضاف: نتحدث عن المرحلة الخامسة التي تشمل المناطق الوسطى "الرياض القصيم وحائل، والمناطق الجنوبية "من الطائف إلى أبها إلى عسير".
وأردف: نتيجة برنامج الاستمطار، زاد متوسط الهاطل المطري في العام الماضي لأكثر من 20%.