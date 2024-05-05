أكثر من 2.5 مليون ريال تُقَدّمها جمعية "كهاتين" في شهر أبريل 2024

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، عن تقديمها لأكثر من 11.343 خدمة خلال شهر أبريل 2024م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف؛ وذلك في إطار سعي الجمعية لتوفير الرعاية الشاملة للأيتام ونقلهم من الاحتياج إلى الاكتفاء.
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، أن مجموع الدعم المقدم بلغ 2.978.913 ريالًا موزعًا ما بين كفالات الأيتام وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج والأنشطة للأيتام وأسرهم.
وقدّمت الجمعية في ذات الشهر عددًا من المبادرات والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث استمرت الجمعية في تقديم الخدمات الإغاثية بمكافأة أبنائها الأيتام بمكافآت مالية في صباح عيد الفطر المبارك.
وضمن أهداف القبول المجتمعي لمستفيدي الجمعية؛ فقد حَظِيَ أبناؤها برحلة ترفيهية إلى مركز "روائع المرح" بمكة المكرمة، وهي عبارة عن حفل معايدة أقامته الجمعية لهم، تَضَمّن بعض الألعاب الحركية والمائية في المسابح الموجودة، واختتمت العيدية ببعض المسابقات والجوائز لجميع الحضور، وتأتي هذه المشاركات امتدادًا لتعزيز "إدماج الأيتام في المجتمع" كأحد التوجهات الاستراتيجية للجمعية، واستكمالًا للجهود التي تقدّمها الجمعية وحرصها على كل ما يخدم الأيتام وأسرهم، ويساهم في رفع جودة الحياة لهم في مجتمع حيوي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.