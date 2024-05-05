أكثر من 2.5 مليون ريال تُقَدّمها جمعية "كهاتين" في شهر أبريل 2024

وضمن أهداف القبول المجتمعي لمستفيدي الجمعية؛ فقد حَظِيَ أبناؤها برحلة ترفيهية إلى مركز "روائع المرح" بمكة المكرمة، وهي عبارة عن حفل معايدة أقامته الجمعية لهم، تَضَمّن بعض الألعاب الحركية والمائية في المسابح الموجودة، واختتمت العيدية ببعض المسابقات والجوائز لجميع الحضور، وتأتي هذه المشاركات امتدادًا لتعزيز "إدماج الأيتام في المجتمع" كأحد التوجهات الاستراتيجية للجمعية، واستكمالًا للجهود التي تقدّمها الجمعية وحرصها على كل ما يخدم الأيتام وأسرهم، ويساهم في رفع جودة الحياة لهم في مجتمع حيوي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.