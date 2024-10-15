الأرقام تجسد قوة العلاقات: السعودية تدعم استقرار الاقتصاد المصري عبر مساعدات وودائع مالية

ويعد الدعم السعودي جزءاً من شراكة إستراتيجية مستمرة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات وتسعى السعودية ومصر من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة.