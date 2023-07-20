جولة "مسك" بالقصيم تقدم عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية في مركز الملك خالد الحضاري

ومن خلال أجنحة مسارات مسك، تعرف الزوار على أبرز البرامج والمبادرات التي تسعى لتمكين الشباب من خلال التحاقهم ببرنامج مثل "ديوان الابتكار" الذي يُعدّ مبادرة وطنية معزّزة لثقافة الإبداع والابتكار والحلول المجتمعية، وبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية الداعم لنموّها وتوسعها بهدف رفع قدراتها وزيادة أثرها المجتمعي نحو النهوض بالقطاع غير الربحي، وإبراز دوره المستقبلي في المملكة.