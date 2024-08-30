دعوة للملاك للمراجعة.. بدء نزع ملكية العقارات لصالح "ازدواج طريق مسكة - عفيف"

أعلنت هيئة الطرق عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لمشروع ازدواج طريق مسكة - عفيف، ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع إلى مراجعة فرع الوزارة بالمنطقة وتزويده بنسخ من مستندات تملكهم وتعبئة جداول المعلومات الخاصة بذلك.
وأوضحت "الهيئة" أن المواقع المعنية هي: ابتداءً من العلامة الكيلومترية "12 + 600" حتى العلامة الكيلومترية "38 + 600" بطول "26" كلم، ومن العلامة الكيلومترية "12 + 600" حتى العلامة الكيلومترية "21 + 125" في منطقة القصيم، ومن العلامة الكيلومترية "21 + 125" حتى العلامة الكيلومترية "38 + 600" في منطقة الرياض.
كما دعت "هيئة الطرق" الجهات المشاركة في أعمال لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام إلى تسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخه، وتزويدهم بنسخة من هذا القرار، مشيرة إلى أنه في حال وجود أسباب أدت إلى عدم إنهاء لجنة التقدير لأعمالها، يجب توضيح ذلك في محضر خاص.