انطلاق النسخة الثالثة من فعاليّات مهرجان سماء العُلا بتجارب استثنائية

ولاقى المهرجان الذي تقدمه لحظات العُلا إقبالاً واسعًا لما يقدمه من فعاليّات مبتكرة تضفي على المهرجان طابعًا فريدًا يمزج بين المغامرة والاستكشاف، حيث يسلط الضوء على روعة العُلا من منظور جديد، مما يجعله تجربة فريدة تلبي تطلعات عشاق الاستكشاف ومحبي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الباحثين عن تجربة غامرة تحت نجوم العُلا المتلألئة.