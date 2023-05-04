لتعزيز القيم والآداب للطفل.. "الصحة الخليجي" يطلق برنامج "سلامتك" الكرتوني

أطلق مجلس الصحة الخليجي، أولى حلقاته من برنامج سلامتك الكرتوني؛ وذلك على هامش "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة"، الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب"، لأول مرة في المنطقة العربية، الذي يجمع في مكان واحد كبار فناني وصانعي ومنتجي "الرسوم المتحركة"، مع ناشري كتب الأطفال واليافعين؛ حيث تُقَدم منصة دولية لهذا القطاع الإبداعي؛ وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2023م بـ"مركز إكسبو الشارقة" على هامش فعاليات الدورة الـ14 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وأفاد المجلس، في بيان صحفي اليوم، بأن برنامج "سلامتك" الكرتوني، هو برنامج ترفيهي تثقيفي بروح خليجية موجه للطفل، يسعى من خلاله إلى تعزيز القيم والآداب للطفل مثل: احترام الذات والوقت، وآداب التعامل والتعاطف مع الآخرين، كما يساهم في تغيير السلوكيات منها الغذاء الصحي والنشاط البدني وهدر الطعام.
وأوضح أن البرنامج يستهدف الأطفال إلى عمر 13 سنة، وذوي الأطفال ومن يحيطون بهم (الأهل، والمعلمين، والأصدقاء)، بتقنية ثلاثي أبعاد semi-Life.
يُذكر أن أهم مراحل بناء البرنامج، هو حصر الدراسات والبحوث لأهم المواضيع حاجة للطفل في المجتمعات الخليجية، والتواصل والاجتماع مع المختصين والفئة المستهدفة، وحصر المواضيع حسب الأولوية والأهمية، وكتابة التوصيات والمعايير العلمية، وتنفيذ ورش عمل مع مختصين في دول الخليج لتقييم المواضيع ونصوص الحلقات، وتنفيذ وإنتاج الحلقات.
ويسعى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون -الذي يعتبر منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي- إلى النهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الدول الأعضاء من خلال تقديم المبادرات البنّاءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه، والمجلسُ منظمةٌ ذات مكانة إقليمية عالمية مرموقة، لها دور محوري، تسهم بفاعلية في دفع مسيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصحة المستدامة.