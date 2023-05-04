لتعزيز القيم والآداب للطفل.. "الصحة الخليجي" يطلق برنامج "سلامتك" الكرتوني

وأفاد المجلس، في بيان صحفي اليوم، بأن برنامج "سلامتك" الكرتوني، هو برنامج ترفيهي تثقيفي بروح خليجية موجه للطفل، يسعى من خلاله إلى تعزيز القيم والآداب للطفل مثل: احترام الذات والوقت، وآداب التعامل والتعاطف مع الآخرين، كما يساهم في تغيير السلوكيات منها الغذاء الصحي والنشاط البدني وهدر الطعام.