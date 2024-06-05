نزار ناقرو: غياب مقياس حقيقي لرصد نِسَب المشاهدة ليس في مصلحة الإعلام

وذكر أنه على الصعيد الإقليمي تحتل "روتانا خليجية" و"روتانا سينما" قائمة القنوات الأكثر مشاهدة؛ وذلك بفضل ما تتمتع به روتانا من مكتبة ثرية من الأفلام العربية؛ فضلًا عن تنوع برامجهما ومحتواهما الذي يتفاعل مع الشارع العربي، وعلى وجه الخصوص الشارع السعودي، واستطرد: "يغيب عن سوق الإعلام والإعلان العربي والمحلي، مقياس حقيقي لرصد نِسَب المشاهدة، فهناك تقييمات متباينة من جهات مختلفة لرصد نِسَب الجمهور والتفاعل، مثل: مقياس منصات التواصل الاجتماعي؛ كيوتيوب أو منصة X أو فيسبوك؛ حيث تُحقق روتانا أرقامًا مليارية ضخمة جدًّا للمتابعة والمشاهدة والتفاعل عبر هذه المنصات عالميًّا، وستظل قنوات روتانا تحافظ على حقها في إثبات تفوقها وتقدّمها في مسار نِسَب المشاهدة التلفزيونية، وهي على استعداد للتعاون مع أي جهة من أجل صناعة مقياس حقيقي ومنصف ونزيه".