وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بملتقى الصحة العالمي Global Health

واطلع معاليه على أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية بمستشفيات المجموعة، وجهودها في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، كما تم اطَلاع معاليه على خطط المجموعة للتوسع في خدماتها، تلبية للطلب المتزايد على الرعاية الصحية، وتعرف أيضاً على منشآت المجموعة الطبية التي تم تشغيلها مؤخراً، وجهود المجموعة في توطين الوظائف ودعم وتشجيع البحث العلمي، وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة التي أطلقت أولى برامجها الجامعية مطلع العام الدراسي 1447 هـ ، وتمثل امتداداً لما رسّخته المجموعة من دور حيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية، والارتقاء بخدماته بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.