وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بملتقى الصحة العالمي Global Health

تفضل معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بملتقى الصحة العالمي Global Health Exhibition المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم" خلال الفترة (27-30 أكتوبر 2025)، والذي يُعد منصة رائدة للابتكار في مجال الرعاية الصحية والاستثمار والتأثير، حيث يجمع بين قادة القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم لقيادة النقاشات والعمل المشترك حول مستقبل الرعاية الصحية.
وقد كان في استقبال معاليه الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي، والأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وعدد من مسؤولي المجموعة.
واطلع معاليه على أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية بمستشفيات المجموعة، وجهودها في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، كما تم اطَلاع معاليه على خطط المجموعة للتوسع في خدماتها، تلبية للطلب المتزايد على الرعاية الصحية، وتعرف أيضاً على منشآت المجموعة الطبية التي تم تشغيلها مؤخراً، وجهود المجموعة في توطين الوظائف ودعم وتشجيع البحث العلمي، وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة التي أطلقت أولى برامجها الجامعية مطلع العام الدراسي 1447 هـ ، وتمثل امتداداً لما رسّخته المجموعة من دور حيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية، والارتقاء بخدماته بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.
وثمن أ.فيصل النصار لمعالي الوزير هذه الزيارة، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين للقطاع الصحي، وتعزز من مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مضيفاً في الوقت نفسه أن وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات وتذلل كل الصعوبات والمعوقات، بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره.
كما أكد أن المجموعة ولله الحمد تواصل مسيرتها الحافلة بالتفوق والريادة، مما مكنها من توسيع نطاق حضورها، لتكون أقرب إلى المراجعين بمختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال تدشين مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية. مضيفاً أن المجموعة قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدداً المستشفيات والمراكز الطبية ، مما أدى إلى خلق 13000 وظيفة إضافية، وبفضل الله أصبحت المجموعة اليوم تُشغل أكثر من 25,000 موظف، وأكثر من 4,000 سرير.
وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة أكثر من 160 ألف مختص في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 2000 علامة تجارية، إلى جانب ما يزيد على 500 متحدث بارز وقادة القطاعات الصحية وصُنّاع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الصحة، لمناقشة أحدث التطورات في الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية، والابتكار في مجال الصحة، في واحدة من أكثر بيئات الرعاية الصحية تطوراً في العالم.