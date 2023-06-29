"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في الصومال

ووزع المركز خلال اليوم الأول 900 أضحية بواقع أضحية واحدة لكل أربع أسر في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ومحافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي ومدينة هرجيسا، استفاد منها 21.600 فرد.