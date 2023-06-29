"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في الصومال

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين مشروع تأمين وتوزيع لحوم الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ووزع المركز خلال اليوم الأول 900 أضحية بواقع أضحية واحدة لكل أربع أسر في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ومحافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي ومدينة هرجيسا، استفاد منها 21.600 فرد.
ويبلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 3.000 أضحية، سيستفيد منها 72.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.
ويأتي المشروع ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.