أمير الشمالية يؤكد أهمية مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة اليوم، المشاركين في ندوة "تخصيص الأندية ودور الإعلام الرياضي"، من رؤساء الأندية واللاعبين الدوليين والنقاد والإعلاميين الرياضيين، التي تنظمها جمعية إعلاميي الحدود الشمالية اليوم بمدينة عرعر.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء، أهمية مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه سمو ولي العهد؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية
وأضاف أن هذا ما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، لافتا إلى دور الإعلام الرياضي انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة في مواكبة القفزات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي الرياضي، وتعميق الهوية الوطنية من خلال ما يتم طرحه إعلاميًا بالابتعاد عن الابتذال والتعصب والالتزام بآداب المهنة والأمانة الصحفية.
فيما عبّر عددٌ من المشاركين في ندوة تخصيص الأندية ودور الإعلام الرياضي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على حسن الاستقبال، وحفاوة الترحيب.