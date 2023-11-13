أمير الشمالية يؤكد أهمية مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

وأضاف أن هذا ما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، لافتا إلى دور الإعلام الرياضي انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة في مواكبة القفزات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي الرياضي، وتعميق الهوية الوطنية من خلال ما يتم طرحه إعلاميًا بالابتعاد عن الابتذال والتعصب والالتزام بآداب المهنة والأمانة الصحفية.