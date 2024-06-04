على مدار الساعة... "الشؤون الدينية" تؤهل كفاءات وطنية للإجازات القرآنية بموسم الحج

وأضاف الشيخ السديس أن ريادة الأمة وسيادتها تكون بتعظيم مشاريع القرآن الكريم وحلقاته وربط المسلمين به، مؤكداً: أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعطي تعليم القرآن في الحرمين الشريفين فائق الرعاية والاهتمام، وتسخر كل ما ينفع الحجاج والعمَّار والزوَّار ويستثمر أوقاتهم، ويعود على تجربتهم الدينية بالنفع والإثراء، فقد وفقهم الله -تعالى- لعمارة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما دينياً، ونفع المسلمين في أنحاء المعمورة؛ فجزاهم الله خيراً كفاء ذلك.