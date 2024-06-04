على مدار الساعة... "الشؤون الدينية" تؤهل كفاءات وطنية للإجازات القرآنية بموسم الحج

عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ؛ حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتربط الأمة بكتاب الله -تعالى- تلاوة وحفظاً، وبهداياته عملاً وتطبيقاً، وبسلوكه القويم تمثلاً وتمسكاً؛ ليهذِّب الظاهر ويطهِّر الباطن ويقوم على حلقات الحرمين نخبة من المدرسين من ذوي الخبرة في خدمة كتاب الله تعليماً وتحفيظاً وتصحيحاً الكلمات ومخارج الحروف وقواعد التجويد والنطق السليم.
وكثفت رئاسة الشؤون الدينية برامج الحلقات القرآنية في موسم الحج ما بين "برنامج دائم"؛ لتحفيظ القرآن الكريم، للرجال والنساء على مدار 24 ساعة، حيث بدأت رئاسة الشؤون الدينية مع بداية قدوم طلائع الحجاج في تنفيذ حزمة من البرامج القرآنية تهدف منها: ربط الأمة بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة.
من جهته نوه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس؛ بدور حلقات القرآن الكريم في الحرمين وما تقوم به من عمل ريادي في خدمة كتاب الله -تعالى-، والتسهيل على القاصدين من الحجاج والمعتمرين سبل تعلُّم القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته وحفظه؛ بمنهجية علمية مؤصلة.
وأضاف الشيخ السديس أن ريادة الأمة وسيادتها تكون بتعظيم مشاريع القرآن الكريم وحلقاته وربط المسلمين به، مؤكداً: أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعطي تعليم القرآن في الحرمين الشريفين فائق الرعاية والاهتمام، وتسخر كل ما ينفع الحجاج والعمَّار والزوَّار ويستثمر أوقاتهم، ويعود على تجربتهم الدينية بالنفع والإثراء، فقد وفقهم الله -تعالى- لعمارة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما دينياً، ونفع المسلمين في أنحاء المعمورة؛ فجزاهم الله خيراً كفاء ذلك.
هذا؛ وتقام حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام في بدروم توسعة الملك فهد، وكامل الدور الأول بتوسعة الملك فهد، وعبر عدد من المسارات المختلفة، التي تهدف إلى تأصيل ونشر وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم بمميزات؛ منها: إمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب، والمرونة والتيسير في التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية تربوية مناسبة.
يذكر أن حلقات تحفيظ القرآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تنتشر بين جنباته على مدار العام، وتكثف في موسم الحج؛ لتصل إلى ما يزيد عن 1000 حلقة قرآنية؛ وذلك لتغطية أعداد الحجاج المليونية، والتسهيل عليهم في الوصول إلى الحلقات القرآنية، والإفادة منها بطرق عصرية سلسة.