بدءًا من اليوم.. الداخلية تطلق فعالية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني بالشراكة مع "الترفيه"

وتتضمن فعالية "عز الوطن" التي تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء الموافق (23 سبتمبر) من الـ(4) مساءً حتى الـ(10) مساءً، عرضًا إبداعيًّا دراميًّا وعسكريًّا يحاكي العمليات الأمنية، وأحدث التكتيكات والمهارات ذات الإبهار البصري، بما يجسد الجاهزية الميدانية والإمكانات الأمنية المتطورة بعنوان (حنّا لها)، ومعرضًا لإبراز جهود الوزارة ومنظومتها الأمنية، وتطور خدماتها، فيما تقدم الأوركسترا بُعدًا فنيًّا وطنيًّا متجددًا، يعزز روح الفخر والانتماء والولاء، ويبرز الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات النوعية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.