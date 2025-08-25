"السليمان" يدعو إلى تغيير حقيقي في واقع التعليم بالمملكة

يعبر السليمان عن دهشته من تغير نمط حياة الطلاب، قائلاً: "كنا في الماضي ننام باكراً، بعيداً عن الشاشات، أما اليوم فالمعلمون والطلاب يملكون كل أدوات السهر من هواتف وألعاب إلكترونية، تحركها شبكة الإنترنت"، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه أولياء الأمور في مواكبة هذه التغيرات والسعي لفهمها للحفاظ على تماسك الأسرة.