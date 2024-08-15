بيان مشترك من المملكة والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن دعم السودان

فيما يلي نصه:

نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.