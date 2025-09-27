80 شابًا يُقلعون عن التدخين في كلاسيكو الاتحاد والنصر بجدة

أعلن 80 شابًا إقلاعهم عن التدخين بعد لقائهم فريق جمعية "كفى" بجدة، التي شاركت عبر مختصيها وفريقها التوعوي بتقديم 400 استشارة طبية للجماهير من كلا الجنسين، خلال مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر التي أُقيمت مساء أمس على ملعب الإنماء بمحافظة جدة ضمن مباريات الجولة الرابعة.
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن الجمعية استفاد منها الحضور عبر معارضها وعيادتها المتنقلة، إضافةً إلى جهود 10 متطوعين ضمن برنامج (ملاعبنا نقية)، الذين توزعوا في مداخل الاستاد الرياضي، حيث استقبلوا أكثر من 15 ألف مشجع، تسلّموا البرشورات التوعوية وتلقوا الاستشارات العلاجية من الأطباء المختصين.
وخلال الفعالية، حظيت معارض وعيادات الجمعية بزيارة الآلاف من الجماهير، حرص 80 منهم على الحصول على عنوان الجمعية تمهيدًا لبدء تلقي العلاج.
وأعرب الحمدان عن شكره لشركاء الجمعية ممثلين في فرع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، على إتاحة هذه الفرصة القيّمة وتعاونهما في رفع مستوى التوعية داخل المجتمع الرياضي.