80 شابًا يُقلعون عن التدخين في كلاسيكو الاتحاد والنصر بجدة

وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن الجمعية استفاد منها الحضور عبر معارضها وعيادتها المتنقلة، إضافةً إلى جهود 10 متطوعين ضمن برنامج (ملاعبنا نقية)، الذين توزعوا في مداخل الاستاد الرياضي، حيث استقبلوا أكثر من 15 ألف مشجع، تسلّموا البرشورات التوعوية وتلقوا الاستشارات العلاجية من الأطباء المختصين.