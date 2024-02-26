هيئة التراث تفتح أبوابها لزيارة مواقع "زبالا" الأثرية .. و"سبق" ترصدها بالصور

يُشار إلى أن تسمية قرية "زبالا" التاريخية حملت هذا الاسم؛ لأن الذي حفرها يدعى زبالة بن الحارث وهو من العماليق، كما نُسبت التسمية أيضًا إلى زبالة بن مسعود من العماليق بعدما نزلت بموضعها، فيما أرجع البعض التسمية إلى زبلها الماء بمعنى ضبطها له.