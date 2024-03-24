شاهد.. "معجزة ربانية" تنقذ طفلة سقطت من الطابق الرابع
أنقذت العناية الإلهية طفلة تبلغ من العمر عامين - من الجالية اليمنية - سقطت من شباك الغرفة من الطابق الرابع على الأرض الخرسانية، تحت قدمي حارس المبنى في أحد المراكز التابعة لعفيف، ولم تصب إلا بخدش بسيط في الأنف.
وطبقًا لرواية الحارس، فإنه بينما كان جالسًا على باب البناية المكونة من عدة طوابق، تفاجأ بالطفلة تسقط أمامه وترتطم بقوة محدثة صوتًا مفزعًا ثم هرع لها مسرعًا وكان جازمًا بأنها لن تسلم، وبعد أن رفعها من الأرض وحملها بين ذراعيه كانت لا تتنفس لكن وبعناية من الله بعد لحظات بسيطة جدًا عاد لها التنفس وسارع بإسعافها.
أما والدها فيقول إن طفلته "ريتال" لطف بها الله من موت محقق، بعد أن سقطت من الطابق الرابع في حين غفلة من الأهل، حيث كانت تلهو في المجلس مع شقيقتها الطفلة أيضًا وقد أطلت من النافذة فيما يبدو حتى وقعت، واصفًا نجاتها من هذه الحادثة "بالمعجزة الربانية".