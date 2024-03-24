شاهد.. "معجزة ربانية" تنقذ طفلة سقطت من الطابق الرابع

وطبقًا لرواية الحارس، فإنه بينما كان جالسًا على باب البناية المكونة من عدة طوابق، تفاجأ بالطفلة تسقط أمامه وترتطم بقوة محدثة صوتًا مفزعًا ثم هرع لها مسرعًا وكان جازمًا بأنها لن تسلم، وبعد أن رفعها من الأرض وحملها بين ذراعيه كانت لا تتنفس لكن وبعناية من الله بعد لحظات بسيطة جدًا عاد لها التنفس وسارع بإسعافها.