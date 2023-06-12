مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامجًا ثقافيًّا شاملًا للأطفال من ذوي الإقامة الدائمة بالمستشفيات

تأتي تلك المبادرات الاجتماعية التي تقدمها المكتبة تأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية والثقافية للمكتبة، للوصول إلى الأطفال في كل مكان، حيث تعمل المكتبة عبر هذه المبادرة النوعية المهمة على تيسير سبل المعرفة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاقين، والمرضى من الأطفال، وأمام غير المبصرين، وطبع الإصدارات المتخصصة بلغة برايل، وهي مهمة خيرية وإنسانية في المحل الأول، فضلا على كونها مهمة ثقافية ومعرفية، خاصة أن من بين هذه الشرائح يولد علماء وباحثون ومفكرون وأدباء مع الإرادة القوية التي يمنحها الله لهم لمواصلة درب التعلم والمعرفة.