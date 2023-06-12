مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامجًا ثقافيًّا شاملًا للأطفال من ذوي الإقامة الدائمة بالمستشفيات

تعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة- من خلال قسم مكتبات الطفل – على توسيع مجال العناية بالطفل وثقافته، حيث أصبح (قطاع الطفولة) بالمكتبة يتوجه بنشاطه إلى المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المنومين في المستشفيات، وذلك من خلال اتفاقيات تطوعية مع عدد من المستشفيات، منها مستشفى الملك عبدالله للأطفال في الحرس الوطني، تهدف إلى زيارة الأطفال المنومين في المستشفى في قسم الأورام، وقسم القلب والكلى والجراحة، والإقامة الدائمة .
ويتضمن ذلك النشاط مختلف العناصر التي تؤدي إلى تقديم ثقافة نوعية معاصرة تتنقل ما بين الكتاب إلى العالم الرقمي والميديا والذكاء الاصطناعي مروراً بالقصص المرويّة مقروءة أم مسموعة، والألعاب، والمسابقات، والرسم، والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، وماراثون القراءة، والمخيمات الفكرية، فضلاً عن المؤلفات الخاصة بثقافة الطفل من قصص وآداب وتاريخ وعلوم وفنون.
ويتولى فريق الطفل قراءة القصص المناسبة للأطفال من عمر ٤-١٥ سنة من ذوي الإقامة الدائمة واللعب معهم ألعابًا إدراكية وذهنية وحركية وعرض مسرحيات دمى مسلية لهم ترفع من نشاطهم الذهني والجسدي، وتكون مدة الزيارة بمعدل ٤ ساعات أسبوعيًّا. .
بالإضافة إلى ذلك يلتزم فريق الطفل بمعايير السلامة والتعقيم، وذلك بتجهيز مجموعة من إصدارات المكتبة وعددا من الأدوات المستخدمة في أنشطة الطفل، وذلك في صندوق متكامل يبقى في المستشفى حفاظًا على نظافتها وسلامتها ويجدد أسبوعيًّا من قبل الطاقم وبناءً على طلب الأطفال واحتياجهم .
وأتاحت مكتبة الملك عبدالعزيز الاشتراك الخيري في نادي كتاب الطفل لبعض فئات المجتمع ذات الاحتياجات الخاصة، (الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس الحكومية في الأحياء المحتاجة)، حيث تتولى المكتبة التنسيق مع (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعية الأطفال المعوقين، وزارة التعليم) لإتاحة الاشتراك الخيري لمن هم فعلاً في حاجة إليه .
كما يقدم النادي سنوياً 100 اشتراك للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و100 اشتراك لطفل يتيم .
تأتي تلك المبادرات الاجتماعية التي تقدمها المكتبة تأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية والثقافية للمكتبة، للوصول إلى الأطفال في كل مكان، حيث تعمل المكتبة عبر هذه المبادرة النوعية المهمة على تيسير سبل المعرفة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاقين، والمرضى من الأطفال، وأمام غير المبصرين، وطبع الإصدارات المتخصصة بلغة برايل، وهي مهمة خيرية وإنسانية في المحل الأول، فضلا على كونها مهمة ثقافية ومعرفية، خاصة أن من بين هذه الشرائح يولد علماء وباحثون ومفكرون وأدباء مع الإرادة القوية التي يمنحها الله لهم لمواصلة درب التعلم والمعرفة.
من جانب آخر حوّلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة من إصداراتها للأطفال إلى لغة برايل، وذلك بالشراكة مع جمعية العوق البصري (مبصرون)، حيث وفرت المكتبة مجموعة من قصص الأطفال للفئات العمرية ما بين (5 ـ 10) سنوات كانت قد أصدرتها من قبل ويأتي ذلك ضمن المبادرات الإستراتيجية لمكتبات الطفل في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من أجل التوسع في دائرة المستفيدين، ومن ضمنهم الأطفال ذوو الإعاقة البصرية لتعزيز القراءة لديهم وتنمية ثقافتهم بالتعاون مع جمعية كفيف.
وتعمل المكتبة على تحويل مجموعات جديدة من الكتب لمختلف الفئات العمرية في مرحلة الطفولة إلى لغة برايل، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والثقافية والعمل على إيصال المعرفة النوعية لمختلف شرائح المجتمع .
ويحظى مشروع "نادي كتاب الطفل" بإقبال متزايد من جانب الأطفال، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من ٢٠ ألف طفل على مستوى مناطق المملكة، ويقوم النادي بإرسال 24 كتاباً (12 كتاباً قصصياً و12كتاباً غير قصصي) تتناسب مع عمر الطفل المشارك، بحيث يقرأ الطفل كتابين كل شهر طيلة مدة الاشتراك، ويصاحب الكتابين أنشطة ذهنية، ولغوية وترفيهية، إضافة إلى نشرة تربوية للآباء والأمهات .
وأعدّ النادي "دليل كتب نادي الطفل"، يتضمن ما يقارب 1500 عنوان من أفضل ما كتب في مجال أدب الطفل في 80 دار نشر على مستوى العالم العربي، حيث استفاد من مجمل خدمات مكتبة الطفل 198000 مستفيد مؤخراً.
ويعمل النادي على إعداد نسخة إلكترونية من خلال تطبيق خاص بنادي كتاب الطفل، يضم مكتبة رقمية متكاملة، مقسمة حسب الأعمار رغبةً من المكتبة بالانتشار الأوسع، ومواكبة التوجه الإلكتروني في العالم، وإتاحة القراءة للأطفال حول العالم وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من ناطقي اللغة العربية دون حواجز جغرافية.