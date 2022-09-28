"مفتي المملكة" "يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بصدور قرار توليه رئاسة مجلس الوزراء

رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم عن خادم الحرمين الشريفين بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء، سائلًا الله مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
وقال آل الشيخ، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن صدور الثقة الملكية الكريمة بتولي سمو ولي العهد -وفقه الله- رئاسة مجلس الوزراء يؤكد دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- للطاقات الشبابية والكفاءات العالية التي تعمل بتفانٍ لمصلحة الوطن وقيادته وتسطر بحروف من ذهب الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته على كافة المستويات محلياً ودولياً.
وأشاد بالعمل المتقن الذي قدمه سمو ولي العهد، عبر رؤية المملكة 2030 التي واكبت تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل، واتضحت معالمها في تحقيق تنمية مستدامة انعكست على عجلة التنمية والازدهار في بلادنا المباركة في مختلف المجالات، وشهد بنجاحها القاصي والداني.
ودعا مفتي عام المملكة في ختام تصريحه، الله القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين، لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يبارك في عمله وجهده، وأن يديم على المملكة قيادة وشعباً عزها وتقدمها ورقيها.