"مفتي المملكة" "يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بصدور قرار توليه رئاسة مجلس الوزراء

رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم عن خادم الحرمين الشريفين بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء، سائلًا الله مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.