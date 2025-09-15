الرئيس التنفيذي للسجل العقاري: تضاعف معاملات السجل ثلاثة أضعاف يعكس الثقة المتزايدة في التسجيل العيني للعقار

وفيما يخص دعم مشاريع الإسكان، كشف الرئيس التنفيذي أن منصة السجل العقاري للمطورين لمشاريع البيع على الخارطة بدأت في إصدار شهادات موثقة للمشترين، لتشكل بذلك مرحلة جديدة من الشفافية والموثوقية، حيث ستسهل للمطورين والممولين إمكانية الرهن ونقل الملكية إلكترونيًا بعد انتهاء المشروع، وتشكّل رافعة أساسية لمشاريع التطوير العقاري، وتساهم في رفع نسبة التملك السكني تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.