"العثيم للاستثمار": آفاق جديدة نحو التوسُّع والانتشار

وتتميز "العثيم للاستثمار" بالتوسع والانتشار، مع تركيزها على استثمارات حيوية، تشمل: المراكز التجارية الكبرى بـ12 مجمعًا تجاريًّا تحت علامة "العثيم مول"، تستقبل أكثر من 50 مليون زائر سنويًّا، إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات جديدة وعصرية في مدن (الرياض، بريدة، المذنب، القريات، أبها، الطائف، جازان، المدينة المنورة، الأحساء، الجبيل، الخُبر، الدمام والخرج)، باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال.