بعد الإنجاز اللافت في "جازان".. أكاديمية الشركة السعودية للقهوة تُواصل رحلتها وتتجه صوب الباحة

وتُعَد هذه المبادرة خطوة جوهرية نحو تنويع الاقتصاد ورعاية المواهب المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال الاستثمار في قدرات الأفراد السعوديين، تطمح الشركة إلى الارتقاء بمعايير صناعة القهوة وإدارة المشاريع التي تغطي كامل قطاع البن، بدءًا من الزراعة وحتى تحضير وتقديم القهوة.