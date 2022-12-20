بمناسبة يوم اللغة العربية.. "النادي الأدبي" وجامعة جدة يطلقان مسابقة

وبين النادي شروط المسابقة: على ألا تقل عن عشرة أبيات في القصيدة العمودية وخمسة عشر سطراً في قصيدة الشعر الحديث. وأن تُراعى قواعد الكتابة الأدبية والخصائص الفنية لكتابة القصة، المقالة والخاطرة. مع ضرورة مراعاة قواعد الكتابة الإملائية السليمة، وألا يتجاوز عمر المشارك / المشاركة 22 عاماً.