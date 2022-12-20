بمناسبة يوم اللغة العربية.. "النادي الأدبي" وجامعة جدة يطلقان مسابقة

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة عن مسابقة أدبية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حيث تتكون المسابقة من أربع فئات: قصيدة- قصة قصيرة- مقالة أدبية- خاطرة.
وبين النادي شروط المسابقة: على ألا تقل عن عشرة أبيات في القصيدة العمودية وخمسة عشر سطراً في قصيدة الشعر الحديث. وأن تُراعى قواعد الكتابة الأدبية والخصائص الفنية لكتابة القصة، المقالة والخاطرة. مع ضرورة مراعاة قواعد الكتابة الإملائية السليمة، وألا يتجاوز عمر المشارك / المشاركة 22 عاماً.
ومن الشروط أيضاً، أن تتسق المشاركات مع عنوان الاحتفاء لهذا العام (اللغة والهوية).
وبين النادي بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات 25 ديسمبر 2022م مشيراً إلى أن جوائز المسابقة: مالية بقيمة 1000ريال عن كل فئة من فئات المسابقة.
وتستقبل المشاركات على بريد النادي الأدبي: info@adabijeddah.com وبريد الكلية: maalshreef@uj.edu.sa
مع سيرة ذاتية مختصرة تحتوي على وسائل للتواصل والاتصال.