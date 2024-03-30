علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر.. تميز ونجاحات وحلول متنوعة ومبتكرة

وقال د.فاضل الحرز رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، أن المركز يضع خيارات علاجية متنوعة أمام المرضى، ويطلع كل حالة على الخيار الذي يناسبها، مضيفاً أنه يتميز عن غيره من المراكز الأخرى، بالالتزام الصارم باستخدام أفضل أنواع الأجهزة الطبية المعتمدة في كبرى المستشفيات الأمريكية، وبالحرص الشديد على استخدام الأدوات الجراحية لمرة واحدة ثم إتلافها، تلافياً لنقل العدوى والمضاعفات التي قد تنجم عن إعادة استخدام الأجهزة بعد تعقيمها، كما أن المستشفى يتبع نظام RACE SYSTEMKK ، لمتابعة المريض على مدار الساعة، وهو نظام متطور ينفرد به المستشفى على مستوى الشرق الأوسط، ويماثل مزايا مراقبة المريض في العناية الفائقة.