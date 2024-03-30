علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر.. تميز ونجاحات وحلول متنوعة ومبتكرة

يتميز مركز علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بأنه معتمد دولياً كمركز متخصص في علاج السمنة من قِبل الجمعية الأمريكية للاعتماد الجراحي SRC، ونجح بشكل باهر في إنهاء معاناة عدد كبير من حالات السمنة المعقدة، وكذلك في إجراء العمليات التصحيحية لجراحات سمنة سابقة تفتقر إلى الدقة، وذلك عبر خيارات علاجية متنوعة، بأيدي كفاءات طبية متميزة، من حملة الزمالات الأمريكية والأوروبية، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات الطبية.
وقال د.فاضل الحرز رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، أن المركز يضع خيارات علاجية متنوعة أمام المرضى، ويطلع كل حالة على الخيار الذي يناسبها، مضيفاً أنه يتميز عن غيره من المراكز الأخرى، بالالتزام الصارم باستخدام أفضل أنواع الأجهزة الطبية المعتمدة في كبرى المستشفيات الأمريكية، وبالحرص الشديد على استخدام الأدوات الجراحية لمرة واحدة ثم إتلافها، تلافياً لنقل العدوى والمضاعفات التي قد تنجم عن إعادة استخدام الأجهزة بعد تعقيمها، كما أن المستشفى يتبع نظام RACE SYSTEMKK ، لمتابعة المريض على مدار الساعة، وهو نظام متطور ينفرد به المستشفى على مستوى الشرق الأوسط، ويماثل مزايا مراقبة المريض في العناية الفائقة.
وأكد أن المركز حقق نجاحات طبية كبيرة وأجرى عمليات معقدة بكفاءة وأمان عاليين، حيث تحظى الكفاءات الطبية العاملة فيه بخبرة كبيرة، في جراحات تكميم المعدة، التي تستهدف تقليص حجم المعدة بإزالة جزء منها، لتقليل الشهية وكميات الطعام التي يتناولها المريض، وكذلك عمليات تحويل مسار المعدة المصغر والتحويل الكلاسيكي MGB وLGB، لتقليص حجم المعدة ونسب امتصاص الغذاء، وتتراوح نسبة فقدان الوزن الزائد بعدها ما بين "55 إلى 60%"، وتصل إلى "100%" حال التزم المريض بالإرشادات الطبية.
إضافة إلى أن المركز تَميز بشكل كبير في إجراء عمليات السمنة التصحيحية المعقدة للمرضى الذين خضعوا لعمليات سابقة أو تركيب حلقات في مراكز أخرى، ولم تكتب لهذه العمليات النجاح، وتعقدت حالتهم الصحية، وباتوا في حاجة إلى تدخل طبي تصحيحي.