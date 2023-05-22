وزير الداخلية يبحث مع نظيره الروسي سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

حضر جلسة المباحثات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما حضره من الجانب الروسي، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف والوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية الروسي.