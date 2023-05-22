وزير الداخلية يبحث مع نظيره الروسي سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، وذلك بديوان وزارة الداخلية في الرياض.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما حضره من الجانب الروسي، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف والوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية الروسي.