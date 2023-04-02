"أمانة الطائف" تعزّز جودة الحياة بمشاريع نوعية وفرص استثمارية طويلة الأمد

ودعمت أمانة الطائف مشاريع الحدائق والتجميل بأنحاء المحافظة من خلال زيادة مساحة المسطحات الخضراء، وهيّأت 14 ساحة بلدية للألعاب الرياضية الجماعية ومضامير للمشي والجري والهرولة، إضافة إلى مشاريع الممشى التي دشنت تباعًا، وتجري دراسة تنفيذ المزيد منها وفق أحدث الطُّرُز الهندسية والجمالية التي تلبّي احتياجات السكّان من هذه الخدمة، وذلك ضمن خطتها ببرنامج جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، والإسهام في مبادرة "السعودية الخضراء" بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.