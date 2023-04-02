"أمانة الطائف" تعزّز جودة الحياة بمشاريع نوعية وفرص استثمارية طويلة الأمد

تنفّذ أمانة الطائف عددًا من المشاريع التنموية الجاذبة للاستثمارات والهادفة لتنمية المجتمع، وتعزيز السياحة المحلية في ظلّ الإمكانات السياحية المتنوعة بالمحافظة، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والأحياء النموذجية، وترتيب أثاث الشوارع والارتقاء بها لخدمة المشاة والمرافق التجارية على سواء.
وتعمل الأمانة على إفساح المجال للشباب والفتيات في مشاريع المتاجر المتنقّلة والعربات المتجوّلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية، عبر منصّة "بلدي"؛ بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة عبر حاضنات الأعمال، ومسارات العربات المتنقّلة، والحرص على سلامة الزوار، وخلق بيئة جيدة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل.
وكان أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، قد أطلق مجموعةً من الفرص الاستثمارية طويلة الأمد أمام رواد الأعمال؛ لإنشاء فنادق ومراكز تجارية وصحية وأنشطة سياحية متنوعة، وتطوير المتنزهات والحدائق العامة، وتطوير مجموعة من المرافق لتعزيز عناصر جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.
ودعمت أمانة الطائف مشاريع الحدائق والتجميل بأنحاء المحافظة من خلال زيادة مساحة المسطحات الخضراء، وهيّأت 14 ساحة بلدية للألعاب الرياضية الجماعية ومضامير للمشي والجري والهرولة، إضافة إلى مشاريع الممشى التي دشنت تباعًا، وتجري دراسة تنفيذ المزيد منها وفق أحدث الطُّرُز الهندسية والجمالية التي تلبّي احتياجات السكّان من هذه الخدمة، وذلك ضمن خطتها ببرنامج جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، والإسهام في مبادرة "السعودية الخضراء" بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
وترافقت هذه الجهود مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير الجارية؛ من خلال طرح جملة من الفرص الاستثمارية النوعية، والتي ستحدث نقلة مهمة في الخدمات المقدمة بتنفيذ مشروعات بيئية وترفيهية واجتماعية ورياضية وصحية وسياحية جديدة تسهم في الارتقاء بأعمال أنسنة المدينة، والمحافظة على المرافق العامة والمكتسبات التنموية خلال المرحلة المقبلة.