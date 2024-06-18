" التجارة": أكثر من 400 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها لضيوف الرحمن بموسم الحج

وتصدرت السلع الأكثر استهلاكاً المرطبات بأكثر من 160 مليون عبوة ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 147 مليون عبوة، جاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 84 مليون رغيف خبز، وأكثر من 11 مليون قالب ثلج.