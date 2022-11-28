متى تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيس؟.. هنا الشروط

أوضح حساب المواطن أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في عدة حالات.
وأضاف الحساب أن هناك عدة حالات للزوجة يمكنها خلالها كمستفيد رئيس في البرنامج وليس تابعاً، منها "الزوجة المهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب".
ورد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على تساؤل أحد المتابعين حول شروط "التسجيل في حساب مواطن كمستفيد رئيس"، شريطة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، لافتاً إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.