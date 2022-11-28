متى تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيس؟.. هنا الشروط

وأضاف الحساب أن هناك عدة حالات للزوجة يمكنها خلالها كمستفيد رئيس في البرنامج وليس تابعاً، منها "الزوجة المهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب".