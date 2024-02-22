محافظ جدة: يوم التأسيس فرصة لاستذكار أمجاد الوطن وجهود رجاله المخلصين

وقال: "هذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم هي فرصة لاستذكار أمجاد هذا الوطن، وجهود رجاله المخلصين وتضحياتهم، منذ عهد الإمام محمد بن سعود حتى هذا العهد الميمون الذي شهد طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات لا سيما بعد إعلان رؤية المملكة 2030 التي نتطلَّع فيها إلى مستقبلٍ زاهرٍ تكون للمملكة فيه الرِّيادة والتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وهذا اليوم يجعلنا نستحضر الإرث الكبير لدولتنا العظيمة".