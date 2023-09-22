سفارة السعودية في أذربيجان تحتفل باليوم الوطني الـ93

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان باليوم الوطني السعودي الـ 93، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي وبمشاركة من وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين الموجودين في أذربيجان.
وذكر السفير الجطيلي بأن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة علينا جميعاً لنسترجع ما قام به الملك المؤسس طيب الله ثراه بتوحيد البلاد تحت راية التوحيد باسم المملكة العربية السعودية، وما تحقق من إنجازات متتالية سطرها أبناؤه الملوك البررة من بعده - رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وفي عهده توالت الإنجازات وتحققت الطموحات بفضل الله ثم بفضل رؤية حكيمة يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، داعياً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان.