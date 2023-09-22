سفارة السعودية في أذربيجان تحتفل باليوم الوطني الـ93

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان باليوم الوطني السعودي الـ 93، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي وبمشاركة من وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين الموجودين في أذربيجان.