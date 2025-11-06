أكثر من 65.9 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال عام 2024م

وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد أوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024م، أن عدد الحوادث المرورية الجسيمة بلغ أكثر من 17.2 ألف حادث، في حين بلغت نسبة الحوادث داخل المدن 60.3% من إجمالي الحوادث الجسيمة، كما بينت النتائج انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 12.13 وفاة، كما تراجع معدل الإصابات في الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2023م، حيث سجل 68.21 إصابة.