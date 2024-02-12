صور مشرقة للمرأة السعودية.. "كاكست" تحتفي بإنجازات باحثاتها في "زمالة ابن خلدون"

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها الدكتورة أريج الحازمي، أن الببتيدات يمكن أن يكون لها استخدامات مفيدة في علاج مجموعة من الأمراض التي تسببها البكتيريا وتصيب الإنسان، بالإضافة إلى العلاج المحتمل لأمراض مثل فقر الدم المنجلي، واختيرت الدكتورة وديان بابطين ضمن مبتكرو مجلة (MIT Technology Review) تحت سن 35 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوصلت دراسة الدكتورة فاطمة عظيم التي نشرت في مجلة (Advanced Functional Materials) إلى اكتشاف نهج جديد يمكّن من تطوير أغشية متقدمة، مثل: عمليات الفصل، وأجهزة الاستشعار، والموصلات والبطاريات.