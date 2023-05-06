بعدما بحث استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.. "الخريف" يختتم زيارته إلى سويسرا

وشارك في جلسة حوارية في قمة النمو في المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، وناقش تعزيزَ التعاون بين المنتدى والمملكة، مع رئيس الطاقة والمواد في المنتدى، وبحث تبادل المعرفة ونقل التقنية مع رئيس رابطة الصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية السويسرية، إضافة إلى المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي ضمّ أكثر من 15 شركة من كبرى الشركات السويسرية؛ لمناقشة تحفيز جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة في قطاعَي الصناعة والتعدين.