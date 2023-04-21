"التنفيذي" تعلن نجاح خطّتها التشغيلية وتحقيق زيادة في أعداد المسافرين بلغت 30٪ عن موسم رمضان الماضي

أعلنت شركة "التنفيذي" المعنيّة بإدارة وتشغيل الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان لعام 1444هـ الموافق 2023م؛ حيث تمكّنت الشركة في موسم رمضان هذا العام من خلال فرقها وغرف عملياتها من تحقيق زيادة في أعداد خدمة ضيوفها المسافرين بعدد تجاوز "69" ألف مسافر مقارنة بـ53 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 30٪ عن موسم العام الماضي، وذلك دون أيّ عوائق تشغيلية.