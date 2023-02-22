قائد القوات المشتركة: نستحضر في ذكرى التأسيس مشروعًا تاريخيًّا خالدًا

رفع قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: "نستحضر في هذا اليوم المجيد مشروعًا تاريخيًّا خالدًا، شيَّد فيه الأجداد دولة قوية متينة الأركان، بهمة رجال أوفياء، عمرت قلوبهم العزيمة والإيمان، مستمدين نهجهم من كتاب الله وسُنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ومحققين أعظم منجز وكيان، قام على أسس راسخة من العدل وبسط الأمن في أرجائه".
وأضاف: "نواصل اليوم بمشاعر يملؤها الزهو والفخر بجذور بلادنا الراسخة مسيرة البناء والنماء والتحديث، ماضين بعزم وإيمان ثابت نحو هدفنا الأسمى، بحماية أشرف وأطهر ثرى، وبث الأمن والرخاء في جميع أطرافه المترامية تحت ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.
وختم قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، برسالة بعثها للجنود البواسل، قال فيها: "تحية فخر وعز وإباء لجنودنا الأوفياء، الذين حباهم الله بالذود والدفاع عن أغلى وطن، راجيًا من المولى -عز وجل- أن يتقبل مَن تُوفي منهم قبول الشهداء والصديقين، وأن يمد مَن أُصيب منهم بالأجر والثواب والعافية، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، ويحيطهما بنصره وتوفيقه، إنه سميع مجيب".