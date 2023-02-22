قائد القوات المشتركة: نستحضر في ذكرى التأسيس مشروعًا تاريخيًّا خالدًا

وختم قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، برسالة بعثها للجنود البواسل، قال فيها: "تحية فخر وعز وإباء لجنودنا الأوفياء، الذين حباهم الله بالذود والدفاع عن أغلى وطن، راجيًا من المولى -عز وجل- أن يتقبل مَن تُوفي منهم قبول الشهداء والصديقين، وأن يمد مَن أُصيب منهم بالأجر والثواب والعافية، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، ويحيطهما بنصره وتوفيقه، إنه سميع مجيب".