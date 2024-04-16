"طب العيون" بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يحصل على شهادة SRC الأمريكية

كما أن هذا التتويج لمركز طب العيون جاء بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة أجراها خبراء المنظمة، حيث قاموا خلالها بمراجعة البرامج الطبية، بالإضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية. وتعود أهمية هذا الاعتماد إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تعمل على تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكّل الاعتماد كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية، وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.