"طب العيون" بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يحصل على شهادة SRC الأمريكية

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في الحصول على شهادة المركز المتميز في طب العيون من منظمة الاعتماد والتميز الأميركي SRC، كأول مركز متخصص في "طب العيون"، وذلك بعد اجتيازه كافة المعايير الدقيقة التي وضعتها المنظمة، محققاً بذلك إنجازاً جديداً ونوعيا يضاف لسجل إنجازاته العديدة.
ويعد حصول المستشفى على هذا الاعتماد من مؤسسة "SRC" الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية عالمياً، نجاحاً باهراً، ودليلًا على قدرة المجمع على تقديم خدماته في تخصص العيون، بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير.
كما أن هذا التتويج لمركز طب العيون جاء بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة أجراها خبراء المنظمة، حيث قاموا خلالها بمراجعة البرامج الطبية، بالإضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية. وتعود أهمية هذا الاعتماد إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تعمل على تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكّل الاعتماد كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية، وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.
وقد صمم برنامج "SRC" لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية ومتابعة عالية الجودة وطويلة الأجل وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.
يُذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، حقق الكثير من الإنجازات وحصد نظير تميزه العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، و JCI بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد HIMSS-STAGE7، وغيرها من الاعتمادات التي ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق سلامة المرضى.