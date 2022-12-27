"مدن" تتوج بجائزة "التميز" ضمن أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار لـ2022م

وذكر "العرقوبي" أن "مدن" تحظى بدعم كامل من وزير الصناعة والثروة المعدنية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي؛ وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وجميع الجهات في القطاعين العام والخاص؛ من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار استراتيجي أمثل، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.