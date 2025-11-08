بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. طريقة جديدة تحول الأفكار في الدماغ إلى "نص مكتوب"

كما نجحت التقنية في قراءة الذكريات واسترجاع المشاهد التي تذكّرها المشاركون لاحقًا، محققة دقة تقارب 40% في تحديد المقاطع الصحيحة من بين مئات المرشحين، ما يُعد تقدمًا مهمًا في مجال فكّ رموز الذاكرة البشرية.