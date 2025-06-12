"الغامدي": تحطم الطائرة الهندية أول حادث من نوعه لطراز 787 منذ 2011.. والطيران لا يزال آمنًا

يُذكر أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مطار أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن، وقد فُقد الاتصال بها على ارتفاع 625 قدمًا بعد أقل من دقيقة على إقلاعها. وتحطمت بعد خمس دقائق من الإقلاع عند الساعة 1:38 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى وفاة أكثر من 240 شخصًا، بينهم طيّاران و10 من أفراد الطاقم، إضافةً إلى ركاب من جنسيات متعددة، بينهم 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، و7 برتغاليين، وراكب كندي.