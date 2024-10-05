"دهوا تكنولوجي" و"التطبيقات الخليجية" شريكتان بمعرض إنترسك السعودية 2024 للأمن والتكنولوجيا

شاركت "دهوا تكنولوجي"، ومُوزِّعها في السعودية "شركة التطبيقات الخليجية"، في معرض إنترسك السعودية بدورته السادسة، الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويُعتبر الحدث الأكبر لقطاعات خدمات الإطفاء والطوارئ وصناعة الأمن والسلامة في الشرق الأوسط.
وقد شكلت الشركتان شراكة بالابتكار في مجال الأمن والتكنولوجيا بمعرض إنترسك السعودية 2024؛ إذ كانت المشاركة بجناح يعكس حجم التطور الذي تُقدمه الشركتان لقطاع الأمن والسلامة، بحضور وفد من شركة دهوا الصين والشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن شركة دهوا Dahua هي واحدة من أكبر مطوري قطاع الأمن والسلامة عالميًّا، وتعمل على إيجاد حلول متكاملة للمدن الذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحكومية والتعليمية كافة، إضافة للحلول المنزلية وغيرها.
وتكمن قوة منتجات شركة دهوا Dahua في القدرة على تطويرها بشكل مستمر، يتلاءم مع حاجات ومتطلبات كل قطاع؛ إذ تنظر الشركة لمنتجاتها على أنها أكثر من مجرد كاميرات مراقبة؛ إذ يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في عمل التحليل التلقائي والمراقبة، وإرسال التنبيهات، وصناعة التقارير بشكل تلقائي كامل دون أي تدخُّل بشري، وفق أحداث معينة، يمكن تشخيصها لتناسب الغرض المطلوب.
وتتميز كاميرات Dahua بقدرتها على متابعة حركة سير السيارات بشكل تلقائي، مع تحديد أنواع السيارات وألوانها وأرقام لوحاتها، وتحليل مواقع الازدحام، وأسباب توقُّف الطرق، ومواقع التكدس والفراغات، مع إرسال تنبيهات تلقائية لمراكز المراقبة حسب الحالات التي يطلبها مركز المراقبة للحوادث المرورية.
وفي القطاع التعليمي عملت دهوا Dahua على تطوير منظومة متكاملة، تسمح للمدارس والجامعات بإدارة المحاضرات والفصول التعليمية، ومتابعة سلوك الطلاب بشكل تلقائي كامل، من خلال شاشة عملاقة، ومايكروفون بتقنية عالية، قادر على استشعار وتحليل الأصوات؛ ليتمكن الطلاب والمعلمون كافة من المشاركة، سواء حضوريًّا أو عن بُعد، إضافة إلى قدرة برامجها على تحليل الوجوه، وتحديد الحضور، وعددهم، وإرسال التقارير والتنبيهات بشكل تلقائي للإدارة.
كما أطلقت دهوا Dahua مؤخرًا عددًا لا نهائي من الحلول المنزلية الذكية، من خلال أجراس وأقفال وكاميرات وأفياش، تُمكِّن أصحاب المنزل من التحكُّم الكامل أثناء وجودهم داخل المنزل أو خارجه، مع تلقِّي التنبيهات التلقائية والفورية عند حدوث أي حركة.
إضافة إلى أن دهوا Dahua عملت على تكوين منظومة متكاملة من الكاميرات والمايكروفونات ومستشعرات الحركة، وتوظيفها معًا باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتتمكن من تقديم تحليلات دقيقة، يمكن الاستفادة منها لإدارة مدن ذكية بالكامل.