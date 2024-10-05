"دهوا تكنولوجي" و"التطبيقات الخليجية" شريكتان بمعرض إنترسك السعودية 2024 للأمن والتكنولوجيا

وفي القطاع التعليمي عملت دهوا Dahua على تطوير منظومة متكاملة، تسمح للمدارس والجامعات بإدارة المحاضرات والفصول التعليمية، ومتابعة سلوك الطلاب بشكل تلقائي كامل، من خلال شاشة عملاقة، ومايكروفون بتقنية عالية، قادر على استشعار وتحليل الأصوات؛ ليتمكن الطلاب والمعلمون كافة من المشاركة، سواء حضوريًّا أو عن بُعد، إضافة إلى قدرة برامجها على تحليل الوجوه، وتحديد الحضور، وعددهم، وإرسال التقارير والتنبيهات بشكل تلقائي للإدارة.